சசிகலா பெங்களூர் சிறையில் இருந்தபோது நடந்த முறைகேடுகள் என்ன? எப்.ஐ.ஆர் விவரத்தை கேட்கிறது ஹைகோர்ட்

Bangalore

oi-Veerakumar

பெங்களூர்: முன்னாள் தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் தோழி சசிகலாவுக்கு சிறையில் வழங்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் சலுகைகள் குறித்து ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு (ஏசிபி) பதிவு செய்த முதல் தகவல் அறிக்கை (எஃப்ஐஆர்) தொடர்பான விவரங்களை சீலிட்ட உறையில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று, கர்நாடக உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

ஹைகோர்ட் தலைமை நீதிபதி அபய் ஸ்ரீனிவாஸ் ஓகா மற்றும் நீதிபதி சுராஜ் கோவிந்தராஜ் அடங்கிய டிவிஷன் பெஞ்ச், இந்த விவரங்களை சீல் செய்யப்பட்ட உறையில், ஆகஸ்ட் 25ம் தேதிக்குள் சமர்ப்பிக்க ஏசிபிக்கு உத்தரவு பிறப்பித்தது.

சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையைச் சேர்ந்த சமூக சேவகரும் கல்வியாளருமான கே.எஸ்.கீதா என்பவர் தாக்கல் செய்த பொது நல வழக்கில் இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

