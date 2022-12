வாங்களேன்.. கட்டிப்பிடிக்கலாம்.. 2 மணி நேரத்தில் 100 பேருக்கு 'Hug" பரபர பெங்களூர் கல்லூரி மாணவிகள்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: யூடிப்களில் ‛Hug Me Or Slap Me' என்பதை நாம் பார்த்து இருப்போம். பலரும் தங்களின் யூடியூப் சேனலுக்காக இதனை செய்து வீடியோவாக வெளியிட்டு வருகின்றனர். ஆனால் இதற்கு அப்பாற்பட்டு பெங்களூரில் 2 கல்லூரி மாணவிகள் ‛வாங்களேன் ஒருமுறை கட்டிப்பிடித்து கொள்ளலாம்' என அழைத்த சம்பவம் வியப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தற்போது அந்த இருமாணவிகளும் டிரெண்ட் ஆகி உள்ளனர்.

நாம் அனைவரும் நடிகர் கமல்ஹாசன், பிரபு, சினேகா நடிப்பில் வெளியான வசூல் ராஜா எம்பிபிஎஸ் படத்தை பார்த்து இருப்போம். இந்த படத்தில் ‛கட்டிப்புடி வைத்தியம்' என்ற கான்செப்ட் இடம்பெற்றிருந்தது.

அதாவது யாராவது டென்சனாக இருந்தால் அவர்களை அழைத்து அன்போடு அரவணதை்து கொண்டால் டென்சன் குறையும் எனும் அடிப்படையில் இந்த காட்சிகள் அமைந்திருக்கும்.

English summary

We have seen 'Hug Me Or Slap Me' on YouTube. Many people are doing this for their YouTube channel and posting it as a video. But apart from this, the incident of 2 college students gives ‛FREE HUGS’ in Bengaluru caused astonishment. Now these two students are trending.