கொரோனாவுக்கு மட்டுமல்ல.. தேஜஸ்வி சூர்யாவின் மதவெறிக்கும் தடுப்பூசி போட்டுவிடுங்க.. காங்கிரஸ் குட்டு

Bangalore

oi-Veerakumar

பெங்களூர்: கொரோனாவுக்கு மட்டுமல்ல, தேஜஸ்வி சூர்யாவின் மதவெறிக்கும் தடுப்பூசி தேவைப்படுகிறது என்று காங்கிரஸ் கட்சி தெரிவித்துள்ளது.

பெங்களூரில் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு பெருநகர் பெங்களூர் மாநகராட்சி மூலமாக மருத்துவமனைகளின் படுக்கைகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகின்றன.

ஆனால், ஆக்சிஜன், வென்டிலேட்டர் உள்ளிட்ட வசதிகள் தேவைப்படும் நோயாளிகளுக்கு படுக்கையை ஒதுக்கீடு செய்யாமல் சாதாரண நோயாளிகள் பணம் கொடுத்தால் கூட அவற்றை ஒதுக்கீடு செய்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.

English summary

Not only the corona but also vaccine is needed for Tejasvi Surya’s communalism, the Congress MP. Syed Nasir Hussain said. Hospital beds are allocated to corona patients in Bangalore by the BBMP.