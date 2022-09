காரை வாங்கியது 11 லட்சத்திற்கு.. ரிப்பேர் செய்ய 22 லட்சம்.. பெங்களூர் 'போலோ' ஓனருக்கு வந்த சோதனை

Bangalore

oi-Mani Singh S

பெங்களூர்: பெங்களூரில் அண்மையில் பெய்த கனமழையால் பல வாகனங்கள் தண்ணீரில் மூழ்கி சேதமடைந்தன. இவ்வாறு சேதமடைந்த 11 லட்சம் மதிப்பு கொண்ட ஒரு காரின் ரிப்பேரை சரிபார்க்க 22 லட்சம் செலவாகும் என பில் போடப்பட்டதால் கார் உரிமையாளர் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளார்.

பழுது பார்க்க செல்லும் கார்களை உரியமுறையில் பழுது பார்க்கவில்லை என்றும்... கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்து விட்டதாகவும் வாடிக்கையாளர்கள் அவ்வப்போது சமூக வலைத்தளங்களில் குறைபட்டு கொள்வதை நாம் அடிக்கடி பார்த்து இருக்கிறோம்.

அதுபோன்ற ஒரு சம்பவம் தான் பெங்களூருவிலும் நடைபெற்றுள்ளது. இங்கும் கூடுதல் கட்டணம்தான் விதித்து இருக்கிறார்கள்..

பெங்களூரு பெருவெள்ளம்.. காங்கிரஸ் ஆட்சிதான் காரணம்.. அடித்து பேசும் முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மை!

English summary

The recent heavy rains in Bengaluru left many vehicles submerged in water and damaged. The car owner is shocked to find that a damaged car worth Rs 11 lakh is being billed Rs 22 lakh for repairs.