கலைந்தது எடியூரப்பா அமைச்சரவை.. கர்நாடக புதிய முதல்வர் யார்? கூடுகிறது பாஜக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம்

Bangalore

oi-Veerakumar

பெங்களூர்: கர்நாடக முதல்வர் எடியூரப்பா தனது பதவியை ராஜினாமா செய்த நிலையில், அடுத்த முதல்வர் எப்போது தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் என்பது தொடர்பாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

மதசார்பற்ற ஜனதா தளம் மற்றும் காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சி கலைந்து முதல்வராக பாஜகவின் எடியூரப்பா பதவியேற்று இன்றுடன் இரண்டு ஆண்டுகள் காலம் நிறைவடைகிறது.

இன்னும் இரண்டு வருடங்களில் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் புதிதாக ஒருவரை முதல்வராக்க பாஜக தலைமை முயற்சிகளை எடுத்தது. ஆனால் எடியூரப்பா சார்ந்த லிங்காயத்து சமுதாய மக்கள் இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள்.

English summary

Who will be the next chief minister for Karnataka? As CM BS Yediyurappa resigned the post on today. BJP legislative party meeting will be held within two days and the observer who will monitor the development will be announced on today, says Karnataka BJP sources.