யோகாதின விசிட்.. வெறும் 22.30 மணிநேரம் தான்.. பிரதமர் மோடிக்காக ரூ.56 கோடி செலவு செய்த கர்நாடகம்!

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: சர்வதேச யோகா தினத்தையொட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி 2 நாள் பயணமாக கர்நாடகம் சென்றார். பெங்களூர், மைசூரில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் அவர் பங்கேற்ற நிலையில் மொத்தம் ரூ.56 கோடி செலவிடப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

சர்வதேச யோகா தினம் ஜூன் 21ல் கொண்டாடப்பட்டது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி கர்நாடக மாநிலம் மைசூர் அரண்மனை வளாகத்தில் நடந்த யோகா நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றார்.

இதற்காக அவர் திங்கட்கிழமை அதாவது ஜூன் 20ல் கர்நாடக மாநிலத்தின் தலைவர் பெங்களூர் சென்றார். அங்கிருந்து அன்றைய தினம் மைசூருக்கு அவர் சென்று மறுநாள் நடந்த யோகா நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றார்.

சர்வதேச யோகா தினம்.. மைசூரில் யோகாசனம் செய்த பிரதமர் மோடி.. நாடு முழுக்க பிரம்மாண்ட ஏற்பாடு!

English summary

Prime Minister Narendra Modi left for Karnataka on a two-day visit on the occasion of International Yoga Day. It has been reported that a total of Rs 56 crore has been spent on his participation in the event in Bangalore, Mysore