என் தலையை துண்டாக வெட்டினாலும்.. ஆர்எஸ்எஸ் அலுவலகம் செல்ல மாட்டேன் - ராகுல் காந்தி 'பரபர' பேச்சு

Chandigarh

oi-Jackson Singh

சண்டிகர்: "என் தலையை துண்டாக வெட்டி எடுத்தாலும், ஆர்எஸ்எஸ் அலுவலகத்திற்கு ஒருபோதும் செல்ல மாட்டேன்" என காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தி தெரிவித்தார்.

தனது சித்தப்பா மகனும், பாஜக எம்பியுமான வருண் காந்தி காங்கிரஸில் இணைவதற்கு வாய்ப்புள்ளதா என்ற கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் போது, ராகுல் காந்தி இவ்வாறு தெரிவித்தார்.

"வருண் காந்தியை நான் கட்டி அணைப்பேன். ஆனால், ஒருபோதும் அவர் சார்ந்திருக்கும் சித்தாந்தத்தை நான் ஆதரிக்க மாட்டேன்" என்றும் ராகுல் காந்தி கூறினார்.

பாஜக தலைவர் ஜேபி நட்டா பதவிக் காலம் 2024 வரை நீட்டிப்பு-லோக்சபா தேர்தலில் மீண்டும் வெல்வோம்: அமித்ஷா

English summary

Congress MP. Rahul Gandhi said that Even he beheaded, he will never go to the RSS office. Rahul Gandhi said this while answering a question on the possibility of BJP MP Varun Gandhi joining the Congress.