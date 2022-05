பஞ்சாப்பில் ராக்கெட் குண்டு வீச்சு.. உதவியவரை தட்டித்தூக்கிய போலீசார்.. தீவிர விசாரணை.. பரபர தகவல்

Chandigarh

oi-Nantha Kumar R

சண்டிகர்: பஞ்சாப் மாநிலம் மெஹாலியில் உள்ள உளவுத்துறை தலைமை அலுவலகத்தின் மீது ராக்கெட் கையெறி குண்டுவீசிய வழக்கில் தளவாடங்கள் வழங்கி உதவிய நபரை போலீசார் கைது செய்தனர். தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

பஞ்சாப் மாநிலம் மொஹாலியில் உள்ள உளவுத்துறை அலுவலகத்தின் தலைமையகம் செயல்பட்டு வருகிறது. தினமும் உயரதிகாரிகள் அலுவலகம் வந்து செல்கின்றனர்.

இங்கு உளவுப் பிரிவு, போதைப்பொருள் தடுப்பு சிறப்புப் படை, குண்டர் தடுப்புப் படை மற்றும் மாநில காவல்துறையின் பல பிரிவுகள் உள்ளன. இதனால் இது முக்கியமான கட்டிடமாக உள்ளது.

English summary

A man who gave logistics support to some suspects who fired a rocket-propelled grenade, or RPG, at an intelligence headquarters in Punjab's Mohali has been detained by the state police.