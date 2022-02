பஞ்சாப் தேர்தல்: காங்கிரஸ் முதல்வர் வேட்பாளர் சரண்ஜித் சிங் சன்னியா? சித்துவா? ராகுலின் சாய்ஸ் யார்?

Chandigarh

சண்டிகர்: பஞ்சாப் மாநில சட்டசபை தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் அங்கு காங்கிரஸ் முதல்வர் வேட்பாளராக யார் களமிறங்க போகிறார்கள்? என்பதை காங்கிரஸ் எம்.பி ராகுல் காந்தி வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை அறிவிப்பார் என்று தகவல்கள் கூறுகின்றன.

பஞ்சாப் மாநிலத்தில் முதல்வர் சரண்ஜித் சிங் சன்னி தலைமையில் காங்கிரஸ் ஆட்சி நடந்து வருகிறது. பிப்ரவரி 14 -ம் தேதி பஞ்சாப் மாநிலத்திற்கு ஒரே கட்டமாக சட்டசபை தேர்தல் நடத்தப்படுகிறது. மொத்தம் 117 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

English summary

With the Punjab Assembly elections looming, who will be the Congress' chief ministerial candidate? According to reports, Congress MP Rahul Gandhi will announce this coming Sunday