பஞ்சாப்பில் ஷிரோமணி அகாலிதளத்துடன் பாஜக கூட்டணியில்லை.. அடித்துச் சொல்லும் மத்திய அமைச்சர்

Chandigarh

oi-Logi

சண்டிகர்: பஞ்சாப் தேர்தலில் பாஜக, ஷிரோமணி அகாலி தளத்துடன் கூட்டணி அமைக்காது என்று மத்திய அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தெரிவித்துள்ளார்.

பஞ்சாப், உத்தரப்பிரதேசம், உத்தரகாண்ட் உள்ளிட்ட ஐந்து மாநில சட்டசபைத் தேர்தல் வரும் 10ம் தேதி தொடங்கி நடைபெறவுள்ளது. இதன் முடிவுகள் மார்ச் மாதத்தில் வெளியிடப்படவுள்ளன.

117 தொகுதிகள் கொண்ட பஞ்சாப் மாநிலத்துக்கு வருகிற 20-ந் தேதி தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இதையொட்டி அங்கு கட்சிகள் தீவிர தேர்தல் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளன. விவசாயிகள் போராட்டம் நாடு முழுவதும் கவனத்தை ஈர்த்ததையடுத்து, இந்தியாவே பஞ்சாப் தேர்தலை உற்றுநோக்கிவருகிறது.

பிஇ பட்டதாரிகளுக்கு சூப்பர் வாய்ப்பு.. பெல் நிறுவனத்தில் கொட்டிக்கிக்கும் வேலைகள்!

English summary

Union Minister Hardeep Singh Puri has said that the BJP will not form an alliance with the Shiromani Akali Dal in the Punjab elections.