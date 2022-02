பஞ்சாப் தேர்தலில் சுயேச்சையாக போட்டியிடும் முதல்வர் சரண்ஜித் சிங் சன்னியின் சகோதரர்.. ஏன் தெரியுமா?

Chandigarh

சண்டிகர்: பஞ்சாப் சட்டசபை தேர்தலில் முதல்வர் சரண்ஜித் சிங் சன்னியின் சகோதரர் மனோகர் சிங் சுயேச்சையாக போட்டியிடுகிறார். தேர்தலில் போட்டியிட காங்கிரஸ் சீட் கொடுக்காததால் அவர் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளார்.

பஞ்சாப் மாநிலத்தில் முதல்வர் சரண்ஜித் சிங் சன்னி தலைமையில் காங்கிரஸ் ஆட்சி நடந்து வருகிறது. பிப்ரவரி 14 -ம் தேதி பஞ்சாப் மாநிலத்திற்கு ஒரே கட்டமாக சட்டசபை தேர்தல் நடத்தப்படுகிறது. மொத்தம் 117 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

English summary

Manohar Singh brother of Chief Minister Saranjit Singh Sunny, is contesting the Punjab Assembly elections as an independent. He has taken this decision as he was not given a Congress seat to contest the election