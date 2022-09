சிறைக்குள்ளேயே மனைவியுடன் "தனிமை"யில் இருக்கலாம்! பஞ்சாபில் புதிய திட்டம்.. இந்தியாவில் முதல்முறை

Chandigarh

oi-Vigneshkumar

சண்டிகர்: பஞ்சாப் போலீசார் அங்கு சிறையில் உள்ள கைதிகளுக்கு புதிய ஒரு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்த உள்ளனர்.

பொதுவாக நமது நாட்டில் சிறையில் உள்ளவர்களைப் பார்க்க வேண்டும் என்றால் அதற்குப் பல கட்டுப்பாடுகள் இருக்கும். ஆனால், மத்திய அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய நாடுகளில் கைதிகளை அவர்கள் குடும்பத்தினர் தனிமையில் சந்திக்கலாம்.

குடும்பத்தினர் என்றால் அவர்களது மனைவி அல்லது கேர்ள் பிரண்ட் தனிமையில் சந்திக்க முடியும். குறிப்பிட்ட மாதங்களுக்கு ஒரு முறை இப்படி சிறை கைதிகள் தனிமையில் நேரத்தைச் செலவிட முடியும்.

English summary

Punjab govt now will allow prisoners to spend up to 2 hours with their partners: Punjab prison will now allow conjugal visits for its prisoners.