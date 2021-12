ஷாக்.! அமிர்தசரஸ் பொற்கோயில்.. கருவறைக்குள் புகுந்து மர்ம நபர் அடித்துக் கொலை.. என்ன நடந்தது?

Chandigarh

சண்டிகர்: அமிர்தசரஸ் பொற்கோயில் கருவறைக்குள் புகுந்து இடையூறு விளைவித்ததாகக் கூறி 25 வயது மதிக்கத்தக்க நபர் ஒருவர் கோயில் வளாகத்தில் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அமிர்தசரஸ் பொற்கோயில் என்று அழைக்கப்படும் ஹர்மந்திர் சாஹிப் சீக்கிய மக்களின் புனிதத் தலங்களில் ஒன்று. இது சீக்கியர்களின் மிகப் பழமையான குருத்வாராக கருதப்படுகிறது.

சீக்கியர்களின் நான்காம் குருவான குரு ராம் தாஸ் என்பவரால் 1604ஆம் ஆண்டு இந்த கோயில் இந்தியாவின் அம்ரித்சர் நகரில் அமைக்கப்பட்டது.

I strongly condemn this attempt of sacrilege inside of Darbar Sahib, Amritsar today evening. The person has been caught, but it is alarming how such an incident can take place inside the premises of Darbar Sahib. #darbarsahib #goldentemple #amritsar pic.twitter.com/BoD4lo5d6S

A man was beaten to death by a mob after an alleged sacrilege attempt at the Golden Temple in Amritsar. Golden Temple during the daily evening prayer and tried to touch the sword kept in front of the Guru Granth Sahib.