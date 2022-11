விளைநிலம் போய்விடுமோ என அச்சம்.. 117வது நாளாக பரந்தூர் ஏர்போர்டை எதிர்த்து போராட்டம்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: பரந்தூரில் விமான நிலையம் அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து சுற்றுவட்டார கிராம மக்கள் நடத்தி வரும் போராட்டம் 117 வது நாளை எட்டி இருக்கிறது.

சென்னை மீனம்பாக்கத்தில் இயக்கி வரும் சர்வதேச விமான நிலையத்தை விரிவாக்கம் செய்வதற்கு மத்திய விமான போக்குவரத்துத்துறை முயற்சிகள் மேற்கொண்டது.

இந்த நிலையில் விமான நிலைய விரிவாக்கத்திற்கு தேவையான இடவசதிகள் இல்லாத காரணத்தால் 2 வதாக புதிய விமான நிலையம் அமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டது.

English summary

The protest by the surrounding village people of Paranthur, Ekanathapuram against the construction of an new airport near Parantur has reached its 117th day.