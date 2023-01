சென்னைவாசிகள் கவனத்துக்கு.. பொங்கலுக்கு நாளை முதல் ஊர் செல்வது எப்படி? சிறப்பு பஸ்களின் முழுவிபரம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் நாளை முதல் 16,932 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்பட உள்ளது. இந்நிலையில் தான் சென்னையில் 5 பஸ் நிலையங்களை இணைக்கும் வகையில் பயணிகள் வசதிக்காக 340 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்பட உள்ளதாக சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகம் அறிவித்துள்ளது. அதுபற்றிய முழுவிபரம் வருமாறு:

பொங்கல் பண்டிகை வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை கொண்டாடப்பட உள்ளது. இந்நிலையில் தான் சென்னையில் தங்கி பணியாற்றி வரும் மக்கள் சொந்த ஊர் திரும்ப தயாராகி வருகின்றன.

பொதுமக்களின் வசதிக்காக சென்னையில் இருந்து தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு இடங்களுக்கு சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்பட உள்ளது.

வெறும் 7 நிமிடம் தான்.. முடிந்துபோன டிக்கெட் முன்பதிவு.. பொங்கல் சிறப்பு ரயிலுக்கு போட்டா போட்டி

English summary

On the occasion of Pongal festival, 16,932 special buses will be operated by the Tamil Nadu Government Transport Corporation from tomorrow. Chennai Municipal Transport Corporation has announced that 340 special buses will be operated to connect 5 bus stations in Chennai for the convenience of passengers. The complete details about which bus stations are operated by special buses are now available.