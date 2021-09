'ஆபரேஷன் டிஸ்ஆர்ம்'.. ஸ்கெட்ச் போட்ட டி.ஜி.பி.. தட்டி தூக்கிய போலீஸ்.. 2 நாளில் 2,512 ரவுடிகள் கைது!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கடந்த சில நாட்களாக பல்வேறு இடங்களில் தொடர் கொலைகள் நடந்தன. வாணியம்பாடி அருகே மனித நேய ஜனநாயக கட்சியின் முன்னாள் நிர்வாகி வசீம் அக்ரம் தலை துண்டித்து படுகொலை செய்யப்பட்டார்.

இதனை தொடர்ந்து நெல்லையில் போலீசார் ஒருவரின் தம்பி ரவுடிகள் கும்பலால் வெட்டிக்கொலை செய்யப்பட்டார். அதன்பிறகு அடுத்தடுத்து 2 கொலைகள் அரங்கேறின. திண்டுக்கல்லில் பசுபதிபாண்டியன் கொலையில் தொடர்புடைய பெண் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டார்.

சைலேந்திரபாபு ஆபரேஷன்.. இரவோடு இரவாக போலீஸ் ஆக்சன்.. தமிழ்நாடு முழுக்க ரவுடிகளுக்கு வைக்கப்பட்ட செக்

English summary

2,512 rowdies have been arrested in 2 days through Operation Disarm In Tamil Nadu. DGP sylendra babu has instructed the police to expedite the murder cases