ஈபிஎஸ் முடிவுக்கு எதிர்ப்பு காட்டும் 2 மாஜிக்கள்.. “மாட்டுறது நாங்க?” சத்தமே இல்லையாம்! இதென்ன கதை?

சென்னை : பாஜக தலைமையை சீண்டும் எடப்பாடி பழனிசாமியின் போக்கால், அவருக்கு நெருக்கமான + பாஜகவுக்கு இணக்கமான இரண்டு அதிமுக மாஜிக்கள் அப்செட் ஆகியிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

சமீபத்தில் நடந்த அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள், எம்.எல்.ஏக்கள் கூட்டங்களில் பாஜகவை சீண்டும் வகையில் எடப்பாடி பழனிசாமி பேசியதை அவருக்கு நெருக்கமான மாஜிக்கள் சிலரே விரும்பவில்லையாம்.

ஏற்கனவே சில வழக்குகள் காரணமாக டெல்லிக்கு அலைந்து கொண்டிருக்கும் அந்த முன்னாள் அமைச்சர்கள், டெல்லி பாஜக தலைமையை சங்கடப்படுத்தும் விதத்தில் ஈபிஎஸ் பேசியதால் அப்செட் ஆகியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

There are reports that 2 ADMK ex ministers who are compatible with BJP are upset with Edappadi Palaniswami's tendency to tease BJP. It is said that the former ministers, who are already wandering to Delhi due to some cases, are upset because EPS spoke in a way that embarrassed Delhi BJP.