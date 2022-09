"விடமாட்டேன்".. சொல்லவும் மாட்டேன்... பழனிசாமி வீட்டில் அடித்து சொன்ன ஸ்டாலின்.. எடப்பாடிக்கு தலைவலி

Chennai

சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளை திமுக தரப்பும் விரைவில் கையில் எடுக்கும் என்று தெரிகிறது.. இன்றைய தினம் முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசிய பேச்சு, அரசியல் கட்சிகளின் கவனத்தையும் பெற்றுவருகிறது.

டெல்லி மேலிடத்தை பொறுத்தவரை, அதிமுக விவகாரத்தில் இதுவரை தலையிடவில்லை.. நீதிமன்றத்துக்கு செல்லும் முன்பேயே, இவர்களின் பஞ்சாயத்தையும் காது கொடுத்து கேட்கவில்லை..

இருவரையும் அழைத்து பேசவில்லை.. சமாதானமும் செய்யவில்லை.. இரு தரப்புமே தங்களுக்கு வேண்டும் என்று சொல்லி வருகிறதே தவிர, யாருக்கும் வெளிப்படையாக ஆதரவும் தரவில்லை.. எதிர்ப்பும் காட்டவில்லை.. அமைதியாக நின்று ஒதுங்கி வேடிக்கை பார்த்து வருகிறது..

இங்கே 10.. அங்கே 3.. கொளுத்திப்போட்ட எடப்பாடி!

2+ Key Points: Will Edapadi Palaniswami lose the support of Kongu and Southern Region and whats will DMK do the next எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு 2 விதமான நெருக்கடிகள் விரைவில் ஏற்படலாம் என்கிறார்கள்