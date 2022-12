“ஷாக்” கொடுத்த ரஜினி.. ஏமாந்த ரசிகர்கள்! கரெக்டா 2 வருஷமாச்சு.. கொரோனாவை காட்டி அரசியலில் “எஸ்கேப்”

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: அரசியலுக்கு இப்போது வருவேன் அப்போது வருவேன் என்று கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பேசி ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை எகிர வைத்த நடிகர் ரஜினிகாந்த் கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு அரசியல் கட்சியை தொடங்கப்போவதாக அறிவித்த வேகத்திலேயே கொரோனாவை காரணம் காட்டி அரசியலில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்து இன்றோடு 2 ஆண்டுகள் கடந்துவிட்டது.

"நேற்று பஸ் கண்டக்டர், இன்று சூப்பர் ஸ்டார் நாளை என்னவோ.. எந்த சூழலிலும் ஆண்டவர் அரசியலில் என்னை விட்டுவிடக்கூடாது என்று வேண்டுகிறேன்".. "அரசியலுக்கு வருவது ஆண்டவன் கையில்".. "என்னை வம்புக்கு இழுத்தால் சொன்னதையும் செய்வேன், சொல்லாததையும் செய்வேன்"..

"நான் எப்போ வருவேன்? எப்படி வருவேன்னு யாருக்கும் தெரியாது. ஆனால் வர வேண்டிய நேரத்தில் கரெக்டா வருவேன்".. "ஜெயலலிதா மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் தமிழ்நாட்டை ஆண்டவனாலும் காக்க முடியாது".. "ஜெயலலிதா தைரிய லட்சுமி". இதெல்லாம் ரஜினிகாந்த் சினிமாவிலும், பேட்டிகளிலும் வெவ்வேறு காலகட்டத்தில் பேசிய அரசியல் சார்ந்த கருத்துக்கள்.

English summary

It has been 2 years since actor Rajinikanth, who announded to quit from politics due to covid. Befor he raised the expectations of his fans by saying that he will enter politics.