டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 5 ஏ தேர்வு.. தேர்வர்களுக்கு முக்கிய அலார்ட்.. அப்ளே செய்ய எப்போ கடைசி நாள்?

oi-Mani Singh S

சென்னை: டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 5 ஏ தேர்வுக்கு வருகிற 21-ம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம். தேர்வானது டிசம்பர் மாதம் நடைபெறுகிறது.

தமிழக அரசின் பல்வேறு துறைகளில் உள்ள காலிப்பணியிடங்கள் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வு ஆணையத்தால் அறிவிப்பு வெளியிட்டு நிரப்பப்படுகின்றன.

ஆண்டுதோறும் இதற்கான கால அட்டவணை வெளியிடும் டி.என்.பி.எஸ்.சி குரூப் 1, குரூப் 2, 2 ஏ, குரூப் 4 உள்பட பல்வேறு வகையான தேர்வுகளை நடத்துகிறது.

English summary

You can apply for TNPSC Group 5 exam till 21st. The exam will be held in the month of December.