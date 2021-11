அக்டோபர் மாதம் இயல்பை விட 29% அதிக மழை... கோவையில் 113% அதிகமாக கொட்டித்தீர்த்தது

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகம் புதுச்சேரியில் அக்டோபர் மாதத்தில் 23 செமீ அளவிற்கு மழை பெய்துள்ளதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது. இது இயல்பை விட 29 சதவிகிதம் அதிகம் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தென் மண்டலத்துக்கான இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் கூறியுள்ளார். கடந்த 20 ஆண்டுகளை பொறுத்தவரையில் அக்டோபர் மாதம் பெய்த மழையின் அளவை பொறுத்தவரையில் இந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் பெய்த மழை 6வது இடத்தில் உள்ளதாகவும் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் தென்மேற்குப் பருவமழை ஜூன் மாதம் தொடங்கி அக்டோபர் வரை நீடித்தது. வடகிழக்குப் பருவமழை அக்டோபர் இறுதியில் தொடங்கியது. பெரும்பாலும் டிசம்பர் வரை வடகிழக்குப் பருவமழை நீடிக்கும். இந்த ஆண்டு

தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் அக்டோபர் மாதத்தில் 23 செ.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது. இது இயல்பைவிட 29 சதவீதம் அதிகம் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

கடந்த 20 ஆண்டுகளை பொறுத்தவரையில், 6வது முறையாக அக்டோபர் மாதத்தில் அதிக மழை பெய்திருக்கிறது. அந்த வகையில் கடந்த அக்டோபர் மாதத்தில் 18 மாவட்டங்களில் இயல்பைவிட சற்று அதிகமாகவும், 7 மாவட்டங்களில் மிக அதிக மழையும் பெய்துள்ளது. அதிகபட்சமாக கோவை மாவட்டத்தில் இயல்பைவிட 113 சதவீதம் அதிகமாக பெய்துள்ளது.

இது குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தென் மண்டல இயக்குநர் பாலச்சந்திரன், குமரிக்கடல் பகுதியில் நிலை கொண்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதியின் காரணமாக தமிழகத்தில் பெரும்பாலான இடங்களில் மழை பெய்துள்ளது. நான்கு இடங்களில் மிக கனமழையும், 10 இடங்களில் கனமழையும், பெய்துள்ளது. அதிகபட்சமாக விழுப்புரம் மாவட்டம் மரக்காணத்தில் 20 செமீ மழை பெய்துள்ளது.

அடுத்த இரண்டு நாட்களில் தமிழகம் மற்றும் புதுவையில், பெரும்பாலான இடங்களில் மழை பெய்யும். சென்னையில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது. சில இடங்களில் கனமழை பெய்யும்.

குமரிக்கடல் பகுதியில் இன்றும், 3, 4 தேதிகளில் தென் கிழக்கு அரபிக் கடல் கேரள கடற்கரை பகுதி, லட்சத் தீவு பகுதிகளில் பலத்த காற்று, மணிக்கு 50 கிமீ வேகம் முதல் 60 கிமீ வேகத்தில் வீசும். அதனால் மீனவர்கள் அந்த பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்றும் பாலச்சந்திரன் கூறினார்.

அக்டோபர் மாத மழையை பொறுத்தவரையில் தமிழகம், புதுவையில் பெய்த மழையின் அளவு 23 செமீ, இயல்பான அளவு 18 செமீ. இது இயல்பைவிட 21 சதவிகிதம் அதிகம். கடந்த 20 ஆண்டுகளை பொறுத்தவரையில் அக்டோபர் மாதம் பெய்த மழையின் அளவை பொறுத்தவரையில் இந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் பெய்த மழை 6வது இடத்தில் உள்ளதாகவும் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

North East Monsoon IMD Prediction: The Met Office has forecast 23 cm of rain in Pondicherry, Tamil Nadu in October. This is 29 per cent higher than normal, said Balachandran,director for the southern region of the Indian Meteorological Department.