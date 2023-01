சென்னை ஏர்போர்ட்டில் 5 அடுக்கு பாதுகாப்பு..ஊறுகாய், ஜாம்-க்கு தடை..பயணிகளுக்கான கட்டுப்பாடுகள் என்ன?

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: இந்தியாவின் 74-வது குடியரசு தினம் வரும் 26 ஆம் தேதி கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் சென்னை விமான நிலையத்தில் 5 அடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. விமான நிலையத்திற்கு வரும் பயணிகள் தீவிர சோதனைக்கு பின்னரே அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். காற்றில் பரவக்கூடிய வாயு பொருட்கள், திரவ பொருட்கள், பிசுபிசுப்பு தன்மை கொண்ட பொருட்களை பயணிகள் கொண்டு வர தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவின் குடியரசு தினம் வரும் 26 ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு நாடு முழுவதும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

தலைநகர் டெல்லி உள்பட நாட்டின் முக்கிய நகரங்களில் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. டெல்லி செங்கோட்டை பகுதியிலும் உச்சக்கட்ட பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், நாட்டின் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்களிலும் பல மடங்கு அதிகரிக்கப்படுள்ளது.

English summary

As the 74th Republic Day of India is going to be celebrated on the 26th, five layers of security have been put in place at the Chennai airport. Passengers arriving at the airport are admitted only after intensive screening. , Passengers are prohibited from bringing airborne gaseous products, liquid products and viscous products.