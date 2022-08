5ஜி ஏலத்தில் ரூ3 லட்சம் கோடி இழப்பு- பாஜக முகத்திரையை கிழித்து எறிய போராடுவோம்: சீமான்

Chennai

oi-Mohan S

சென்னை : ரூ3 லட்சம் கோடி இழப்பை ஏற்படுத்திய 5ஜி அலைக்கற்றை முறைகேடு தொடர்பாக, மத்திய பாஜக அரசின் முகத்திரையைக் கிழித்தெறிய ஜனநாயகப் பேராற்றல்கள், ஒரே அணியில் திரண்டு போராட வேண்டும் என நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

இது குறித்து சீமான் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளதாவது:

அதிவேகத்தொலைத்தொடர்பு சேவைக்கான ஐந்தாம் தலைமுறை அலைக்கற்றை ஒதுக்கீடு தொடர்பாக கடந்த சூலை 26 முதல் ஆகஸ்ட் 1 வரையில் நடைபெற்ற ஏலத்தில் அடிப்படை மதிப்பீட்டுத் தொகையைவிடப் பல மடங்கு குறைவான தொகையே பெறப்பட்டிருப்பது நாடெங்கிலும் பெரும் அதிர்வலைகளையும், கொதிநிலையையும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

5ஜி அலைக்கற்றை சேவைகள் எப்போது அறிமுகப்படுத்தப்படும்? ராஜ்யசபாவில் வைகோ கேள்விக்கு மத்திய அரசு பதில்

English summary

Naam Tamilar Katchi Coordinator Seeman has called for everyone to unite against the central BJP government regarding the misuse of 5G spectrum.