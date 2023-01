‛111’ போதாது.. ஈரோடு கிழக்கு தொகுதிக்கு 6 புதிய பொறுப்பாளர்கள்.. டப் கொடுக்கும் எடப்பாடி-லிஸ்ட்

ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதி இடைத்தேர்தல் அதிமுக பணிக்குழுவில் புதிதாக 6 பொறுப்பாளர்களை எடப்பாடி பழனிச்சாமி நியமனம் செய்துள்ளார்.

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதி இடைத்தேர்தலில் அதிமுக தேர்தல் பணிக்குழுவில் கூடுதல் பொறுப்பாளர்களை எடப்பாடி பழனிச்சாமி இன்று நியமனம் செய்தார். ஏற்கனவே 111 பேரின் பட்டியல் வெளியிடப்பட்ட நிலையில் புதிதாக 6 பேர் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதில் ஒரு முன்னாள் எம்பி, 2 முன்னாள் அமைச்சர்கள், 3 கழக அமைப்பு செயலாளர்களின் பெயர்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் மத்திய அமைச்சராகவும், தமிழக காங்கிரஸ் தலைவராகவும் இருந்தவர் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன். இவரது மகன் திருமகன் ஈவெரா. இவர் கடந்த 2021ல் திமுக கூட்டணியில் ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதியில் காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார்.

இந்நிலையில் தான் திருமகன் ஈவெரா கடந்த 4ம் தேதி திடீரென காலமானார். இதையடுத்து ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதி காலியானது. அடுத்த 6 மாதத்துக்குள் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டது. பிப்ரவரி மாதம் 27ம் தேதி ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

English summary

Edappadi Palanisamy today appointed additional in-charges in the AIADMK Election Working Committee for the Erode East Assembly Constituency by-election. While the list of 111 people has already been published, 6 new people have been appointed. The names of a former MP, 2 former ministers and 3 organization secretaries have been included in this.