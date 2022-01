நீட் தேர்வில் 61 வயதில் வெற்றி..எம்பிபிஎஸ் சீட்டை அரசு பள்ளி மாணவருக்கு விட்டுக்கொடுத்த சிவபிரகாசம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஓய்வு பெற்ற அரசுப்பள்ளி ஆசிரியர் ஒருவர் நீட் தேர்வில் வெற்றி பெற்று இன்று கலந்தாய்வில் பங்கேற்றார். எந்த கல்லூரியையும் தேர்வு செய்யாமல் தன்னுடைய இடத்தை வேறொரு அரசுப்பள்ளி மாணவனுக்கு விட்டுக்கொடுத்து பலரது பாராட்டையும் பெற்றுள்ளார்.

மருத்துவ கனவோடு நீட் தேர்வு எழுதிய அந்த நபரின் பெயர் சிவபிரகாசம். மருத்துவர் ஆக வேண்டும் என சிறுவயதில் லட்சியத்துடன் இருந்த சிவப்பிரகாசம், பியூசி மதிப்பெண்கள் குறைவாக எடுத்ததால், அவரால் மருத்துவர் ஆக முடியவில்லை. இதற்கும் இரண்டு முறை பியூசி தேர்வு எழுதியிருக்கிறார். பிஎஸ்சி விலங்கியல் படித்துவிட்டு, அரசுப் பள்ளியில் விலங்கியல் ஆசிரியராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றுள்ளார்.

பள்ளியில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற பின்னர் 61 வயதில் நீட் தேர்வு எழுதினார். முதல்முறை எழுதிய உடனேயே வெற்றியும் பெற்று விட்டார். அரசுப்பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5% இட ஒதுக்கீட்டு பிரிவில் கலந்தாய்விலும் பங்கேற்றார். அதைப்பார்த்து இன்றைய தினம் கலந்தாய்வுக்கு வந்திருந்த பல மாணவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டனர்.

English summary

A retired government school teacher passed the NEET exam and participated in the counseling today. He has won the admiration of many by leaving his place to another public school student without choosing any college.