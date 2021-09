Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சென்னையில் 9 மாத சாலை விபத்துகளில் உயிரிழந்த 74% பேர் தலைக்கவசம் அணியவில்லை என்பது சென்னை பெருநகர காவல் துறை வெளியிட்ட செய்திகுறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. 01.01.2021 முதல் 07.09.2021 வரையிலான விபத்து தரவுகளை ஆய்வு செய்ததில், சென்னை மாநகரில் விபத்துக்களில் 659 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

சென்னை மாநகரில் விபத்துக்களையும் விபத்துக்களால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளையும் தடுப்பதற்காக சென்னை பெருநகர காவல் துறை போக்குவரத்து விதிகளை அமல்படுத்த பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.

English summary

Examination of accident data from 01.01.2021 to 07.09.2021 has revealed that 659 people have lost their lives in accidents in Chennai. Of these, 74 percent did not wear a helmet.