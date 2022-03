குன்றத்தூரில் கிழிந்த ஆடைகளுடன் அரை நிர்வாணமாக கிடந்த பெண் சடலம்.. விசாரணையில் பகீர் தகவல்!

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: பூந்தமல்லி அருகே குன்றத்தூரில் உல்லாசத்திற்கு வர மறுத்ததாக கள்ளக்காதலியின் கழுத்தை அறுத்து கொலை செய்த கள்ளக்காதலனை போலீஸார் கைது செய்தனர்.

குன்றத்தூர், ஜெகநாதபுரம், சேக்கிழார் நகர் பகுதியில் வாடகை வீட்டில் வசித்தவர் லட்சுமி என்ற கண்ணம்மாள் (50). இவர் தனது கணவரை பிரிந்து 3 மகள்களுடன் தனியாக வசித்து வந்தார். அங்குள்ள சிமெண்ட் செங்கல் தயாரிக்கும் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வந்தார்.

நேற்று முன் தினம் இரவு வீட்டில் கண்ணம்மாள் கழுத்து அறுக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டு கிடந்தார். இதுகுறித்து தகவலறிந்த குன்றத்தூர் போலீஸார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்தனர்.

50 Years old woman who was separated from her husband had an illegal relationship with 31 years old man, murdered by him.