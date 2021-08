பூந்தமல்லியில் பரிதாபம்.. வெறிநாய் கடித்ததில் 7 வயது சிறுவன் உயிரிழப்பு.. 5-க்கும் மேற்பட்டோர் காயம்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: பூந்தமல்லி அருகே வெறிநாய் கடித்ததில் 7 வயது சிறுவன் பரிதாபமாக உயிரிழந்தான். வெறி பிடித்த நாய்கள் அதிக அளவில் சுற்றித் திரிவதால் அதனை விரைந்து பிடிக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

பூந்தமல்லி அடுத்த அகரமேல் பகுதியில் சாலையில் சுற்றித்திரிந்த வெறிநாய் ஒன்று அந்த வழியாக சென்ற சிறுவர்கள் சிலரை கடித்து குதறியது 5-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர்.

காயமடைந்தவர்களில் சிலர் ரேபீஸ் நோய் தாக்காமல் இருப்பதற்காக தடுப்பூசிகளைச் எடுத்துக்கொண்டனர் அதே பகுதியை சேர்ந்த ராஜேஷ் என்பவரது மகன் 7 வயது சிறுவன் மோனிஷையும் அந்த வெறிநாய் கடித்து குதறியது.

தமிழ்நாட்டின் இந்த 9 மாவட்டங்களில்.. 2 நாட்களுக்கு மழை கொட்ட போகுது.. வானிலை மையம் ஜில்லென்ற செய்தி!

English summary

A 7-year-old boy died tragically after being bitten by a rabies dog near Poonamallee. The public has demanded that it be caught as rabid dogs roam in large numbers