20 ஸ்டேஷன்களுக்கு டிஜிபியா?.. ஐஜிக்கள் 100 ஸ்டேஷன்களை பார்க்கிறார்கள்: என்ன லாஜிக்?.. ராமதாஸ் கேள்வி

Chennai

சென்னை: தமிழக காவல்துறையில் ஐஜி அந்தஸ்து அதிகாரிகளின் கீழே 100-க்கும் மேற்பட்ட காவல் நிலையங்கள் இருக்கும்போது 20 காவல் நிலையத்தை வைத்துள்ள தாம்பரம் காவல் ஆணையரகத்தை டிஜிபி அந்தஸ்த்துக்கு உயர்த்துவது சரியல்ல என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் விமர்சித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் இன்று விடுத்துள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

Tambaram commissionarate has been upgrade to DGP. where tambaram police commissioner control only 20 police station, whereas tamilnadu zonal IG who control more than 100 of stations? Ramadoss question, 20 காவல் நிலையங்களை மட்டுமே வைத்துள்ள தாம்பரம் காவல் நிலையத்துக்கு டிஜிபி அந்தஸ்த்தில் அதிகாரியா? என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.