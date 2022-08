குடிகொண்ட குழந்தை சிரிப்பு! அதிகாரிகளுக்கு முதல்வர் போட்ட ஆணை! வேலம்மாள் பாட்டிக்கு கிடைத்தது வீடு!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் வேலம்மாள் பாட்டி தனக்கு வீடு வழங்க வேண்டுமென தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு வீடியோ மூலம் கோரிக்கை விடுத்திருந்த நிலையில், முதல்வர் ஸ்டாலினின் உத்தரவுப்படி அவருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட வீட்டுக்கான ஆணையை பாட்டியிடம் அதிகாரிகள் வழங்கினார்கள்.

கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னதாக கொரோனா இரண்டாம் கட்டத்தில் தமிழக அரசால் தமிழகத்திலுள்ள குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு நிவாரணமாக ரூ. 2,000 மற்றும் மளிகைப் பொருள்கள் அடங்கிய பை வழங்கப்பட்டது.

அப்போது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் கீழகலுங்கடிப்பகுதியைச் சேர்ந்த 90 வயது பாட்டி வேலம்மாள், அரசு வழங்கிய நிவாரணத்தொகை மற்றும் மளிகைப்பொருள்களை பெற்றுக்கொண்டார்.

English summary

A few days ago, Velammal patty had requested Tamil Nadu Chief Minister Stalin through a video to give her a house, but the officials gave the order for the house allotted to her as per the orders of Chief Minister Stalin.