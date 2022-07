சுற்றிலும் இருட்டு.. வலையில் சிக்கிய எடப்பாடி.. இனி அவ்ளோதான்?- இந்த ட்விஸ்டை பன்னீரே எதிர்பார்க்கல!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுக பொதுச் செயலாளர் பதவியை எட்டுவதற்காக எல்லைக் கோட்டிற்கு அருகில் காத்திருக்கும் நேரத்தில், ஈபிஎஸ்ஸூக்கு எதிராக பெரிய கன்னிவெடி ஒன்றும் டெல்லியில் காத்திருக்கிறது.

பொதுக்குழுவை நடத்துவதற்கு எதிராக ஓபிஎஸ் குடைச்சல் கொடுப்பது ஒருபக்கம் என்றால், ஈபிஎஸ்ஸுக்கு நெருக்கமானவர்கள் ரெய்டில் சிக்குவது இன்னொரு பக்கம். மூன்றாவதாக தலைக்கு மேல் கத்தியாக டெல்லி உச்சநீதிமன்ற விசாரணையும் இருக்கிறது.

இப்போதுதான், பொதுக்குழு தொடர்பான வழக்கில் உச்சநீதிமன்றத்தில் சாதகமான தீர்ப்பைப் பெற்று வந்த நேரத்தில், அரசியல் வாழ்க்கைக்கே ஆப்பு வைக்கும் வழக்கு ஒன்று திங்கட்கிழமை டெல்லி உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வருகிறது.

English summary

Appeal of the case against Edappadi Palaniswami 4,800 crore corruption charge is coming up for hearing in supreme Court on Monday, the same day as the AIADMK General body meeting will held.