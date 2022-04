சூப்பர் ! பஸ் பின் சீட்டிலிருந்து வந்த “கை”.. ஓங்கி ஒரு குத்து.. வைரலாகும் சிங்கப்பெண்ணின் செயல்..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை அருகே ஓடும் பேருந்தில் பேருந்தின் பின் சீட்டில் இருந்து கையை நீட்டி பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்த நபரை சேஃப்டி பின்னால் குத்தியதோடு, அவரை வீடியோ எடுத்து போலீசில் பெண் வழக்கறிஞர் ஒருவர் புகார் அளித்துள்ள சம்பவம் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

தமிழகத்தில் கடந்த சில மாதங்களாகவே பெண்களுக்கும் பள்ளிச் சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுக்கும் சம்பவங்கள் அதிகமாக நடைபெற்று வருகிறது.

குறிப்பாக பெற்றோரை விட்டு பிரிந்து வெளியூரில் வசிக்கும் பெண்களுக்கு நடக்கும் கொடுமைகள் அவ்வளவாக வெளியே தெரிவதில்லை. பெண்களும் சொல்வதில்லை

ஓடும் பஸ்ஸில் பாலியல் சேட்டை.. சிம்பிள் ஆயுதத்தால் கும்மாங்குத்து குத்திய பெண் அட்வகேட்.. வீடியோ

English summary

A man has been arrested for harassing a female lawyer on a government bus in Chennai. Also the video footage taken by the female lawyer has been receiving praise on social websites.