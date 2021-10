சென்னை மயிலாப்பூரில் மனைவியிடம் சண்டை போட்டு பிளாட்பாரத்தில் தூங்கிய கணவர். நடந்த துயரம்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: மனைவியிடம் சண்டை போட்டு கோபித்துக்கொண்டு பிளாட்பாரத்தில் தங்கியிருந்த கணவர் விபத்தில் உயிரிழந்தார். தனது கணவரின் உயிரை பறித்த , அடையாளம் தெரியாத கார் ஓட்டுனரை கண்டுபிடித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அடையாறு போக்குவரத்து புலனாய்வு காவல்துறையில் மனைவி ஆனந்தி கண்ணீர் மல்க புகார் அளித்துள்ளார்

சென்னை மயிலாப்பூர் சன்னதி தெருவில் கடந்த 4-ம்தேதி இரவு அன்று அடையாளம் தெரியாத கார் ஒன்று அதிவேகமாக சென்று பிளாட்பாரத்தில் தூங்கி கொண்டிருந்த ஒருவர் மீது மோதி விட்டு நிற்காமல் சென்றுள்ளது.

தகவல் அறிந்து அடையாறு போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து படுகாயத்துடன் கிடந்த நபரை சிகிச்சைக்காக ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். இந்நிலையில் கடந்த 5 ஆம் தேதி சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்தார்.

English summary

a man killed by car accident while sleeping on platform in Mylapore, Chennai. His wife Anandi has lodged a complaint with the Adyar Traffic Investigation Police seeking action against the unidentified driver