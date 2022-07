கேப்டன் நல்லா இருக்கார் வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம்! சிலர் ஈனத்தனமான வேலை செய்றாங்க! பறந்து வந்த அறிக்கை

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தேமுதிக தலைவர் கேப்டன் விஜய்காந்த் உடல் நிலை குறித்து தனியார் தொலைக்காட்சிகளும், பத்திரிகைகளும் தொடர்ந்து தவறான செய்திகளை வெளியிட்டு வருகிறது எனவும், இனி இது போன்ற கீழ்த்தரமான விஷமத்தனமான அனைவரையும் குழப்பும் செயல்களில் யாரும் ஈடுபட வேண்டாம் என தேமுதிக சார்பில் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு தீவிர அரசியலில் இருந்து ஒதுங்கியுள்ளார். இதற்கிடையே நீரிழிவு நோய் காரணமாக சமீபத்தில் அவரது வலது கால் விரல்கள்அகற்றப்பட்டன.

நீண்ட வருடங்களாக இருக்கும் நீரிழிவு பிரச்சினையால் அவரது வலது காலில் உள்ள விரல் பகுதியில் ரத்த ஓட்டம் சீராக இல்லாததால் மருத்துவர்களின் ஆலோசனைப்படி நேற்று விரல் அகற்றப்பட்டது. இதனையடுத்து அவருக்கு தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

English summary

A statement has been issued on behalf of DMDK saying that private televisions and newspapers have been publishing false news about the health condition of DMDK President Captain Vijaykanth, and no one should engage in such vile and poisonous activities to confuse everyone.