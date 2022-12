கமலாலயத்தில் பாதுகாப்பே இல்லை.. கை வைக்க வர்றாங்க! லோகநாதன் மோசமான ஆள்! பாஜக 'மாஜி’ நிர்வாகி பகீர்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழக பாஜக தலைமை அலுவலகமான கமலாலயத்தில் பெண்களுக்கு மரியாதை இல்லை என்றும், அங்கு செல்லும் பெண் நிர்வாகிகளை அங்குள்ளவர்கள் அடிக்க கை ஓங்குவதாக திருவாரூர் மாவட்ட பாஜகவில் முன்னாள் மகளிர் அணி செயலாளர் சுதந்திராதேவி என்பவர் குற்றம் சாட்டிப் பேசிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் தற்போது வெகுவாகப் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

பாஜகவின் சிறுபான்மை பிரிவு மாநிலத் தலைவர் டெய்சி சரண் மற்றும் ஓபிசி பிரிவு மாநிலச் செயலர் சூர்யா சிவா ஆகியோருக்கு இடையில் நடந்த உரையாடல் தொடர்பான ஆடியோ சமூக வலைதளங்களில் ட்ரெண்ட் ஆனது.

இந்த விவகாரம் தொடர்பாக சூர்யா சிவா கட்சி நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க வேண்டாம் என பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ள நிலையில், மற்றொரு விவகாரத்தில் பாஜக பிரமுகரான காயத்ரி ரகுராம் கட்சியில் இருந்து சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இன்று நான்.. நாளை யாரோ? பாஜக தொண்டர்களை நினைத்தால் தான்.. வானதி கருத்துக்கு காயத்ரி ரகுராம் பதில்

English summary

A video is being widely shared on social media in which the former women's team secretary of Tiruvarur district BJP accused that there is no respect for women in Kamalalayam, the Tamil Nadu BJP headquarters, and that the people there raise their hands to beat up the women executives who go there.