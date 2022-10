சாதி, மதம், கோயில், சாமியார் வேண்டாம்.. கடவுளிடம் இந்த வரம் கேட்பேன்! “லிஸ்டு” போட்ட விஜய் ஆண்டனி

Chennai

சென்னை: கடவுள் தன் முன் வந்தால் சாதி, மதம், கோயில், சாமியார் வேண்டாம் என்று வரம் கேட்பேன் என நடிகரும் இசையமைப்பாளருமான விஜய் ஆண்டனி ட்விட்டரில் பதிவிட்டு இருக்கிறார்.

தமிழ் திரையுலகின் முன்னனி இசையமைப்பாளராக திகழ்ந்தவர் விஜய் ஆண்டனி. விஜய் உள்ளிட்ட பல முன்னணி நாயகர்களின் படங்களுக்கு இசையமைத்து புகழ்பெற்றார். அதனை தொடர்ந்து சினிமாவில் கதாநாயகனாக அறிமுகம் ஆனார்.

விஜய் ஆண்டனி முதன்முதலில் கதாநாயகனாக அறிமுகமான நான் திரைப்படம் பெரும் வெற்றிபெற்றது. அதன் தொடர்ச்சியாக சலீம், பிச்சைக்காரன் என இவர் அடுத்தடுத்து நடித்த திரைப்படங்களும் வெற்றிபெற்றன.

Actor and music composer Vijay Antony has posted on Twitter that if God comes before him, he will demand to destroy caste, religion, temple or preacher.