காலரை தூக்கி விட்டு சொல்றேன்.. “அந்த சிரிப்பு இருக்கே..” முதல்வர் ஸ்டாலினை புகழ்ந்த சத்யராஜ்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சட்டப்பேரவையில் நேற்றைய நிகழ்வுகளை சுட்டிக்காட்டி தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு நடிகர் சத்யராஜ் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார். நேற்று சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் நடைபெற்றபோது முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் புன்னகை என்னை வெகுவாக கவர்ந்தது என்று நடிகர் சத்யராஜ் வீடியோவில் கூறியுள்ளார்.

நேற்று தொடங்கிய தமிழ்நாடு சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடரில் ஆளுநர் ரவி, தமிழ்நாடு அரசு தயாரித்த ஆளுநர் உரையில் சில பகுதிகளை வாசிக்காமல் தவிர்த்ததும், தேசிய கீதம் பாடுவதற்கு முன்பே அவையில் இருந்து வெளியேறியதும் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

ஆளுநர் ரவி வாசித்த உரையை அவைக்குறிப்பில் ஏற்றக்கூடாது, அரசு அச்சிட்டு கொடுத்த ஆங்கில உரையும், சபாநாயகர் வாசித்த தமிழாக்க உரையும் தான் அவைக் குறிப்பில் ஏற்றப்பட வேண்டும் என தீர்மானம் கொண்டுவந்தார் முதல்வர் ஸ்டாலின். அப்போது ஆளுநர் உடனடியாக அவையில் இருந்து வெளியேறினார்.

அப்போது முதல்வர் ஸ்டாலின் லேசாகப் புன்னகை புரிந்ததுபோலான காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் அதிகமாகப் பகிரப்பட்டன. அந்த தருணத்தைக் குறிப்பிட்டு பாராட்டியுள்ளார் நடிகர் சத்யராஜ்.

தவறு.. வெளியே வாங்க! சுதாரித்த ஸ்டாலின்.. ரவி உரைக்கு எதிராக அந்த நொடியே தீர்மானம் தயாரானது எப்படி?

English summary

Actor Sathyaraj expressed appreciation to Tamil Nadu Chief Minister M.K.Stalin by pointing out yesterday's events in TN Assembly. Sathyaraj said CM Stalin's smile impressed me a lot when the assembly session was held yesterday.