நடிகர்கள் அறிஞர் இல்ல.. சோறு போடுங்க.. தலையில் வெச்சு கொண்டாடாதீங்க -சிந்திக்க வைத்த சத்யராஜ் பேச்சு

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: நடிகர்களுக்கு ரசிகர்கள் சோறு போட வேண்டும் என்றும், அவர்களை தலையில் தூக்கி வைத்து கொண்டாட வேண்டாம் எனவும், ஒரு நடிகருக்கு எல்லாம் தெரியும் என்று நினைக்க வேண்டாம் என்றும் நடிகர் சத்யராஜ் தெரிவித்து உள்ளார். நடிகர்கள் யாரும் பெரியாரோ, மார்க்சோ, அம்பேத்கரோ அல்ல என்று அவர் விளக்கமளித்து இருக்கிறார்.

விஜய் மற்றும் அஜித் ஆகியோர் நடித்த வாரிசு மற்றும் துணிவு ஆகிய திரைப்படங்கள் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு கடந்த 11 ஆம் தேதி ஒன்றாக வெளியாகி உள்ளன.

கடந்த சில வாரங்களாகவே இந்த திரைப்படங்கள் தொடர்பான பேச்சுக்களும், ரசிகர்களுக்கு இடையிலான வாக்குவாதங்களும் பேஸ்புக், ட்விட்டரை, இன்ஸ்டாகிராம் உள்ளிட்ட சமூக ஊடகங்களை ஆக்கிரமித்து வருகின்றன.

காலரை தூக்கி விட்டு சொல்றேன்.. “அந்த சிரிப்பு இருக்கே..” முதல்வர் ஸ்டாலினை புகழ்ந்த சத்யராஜ்!

English summary

Actor Sathyaraj has said that fans don't celebrate actors. He explains that actors are not a scholars like Periyar, Marx or Ambedkar.