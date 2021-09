ட்விட்டரை டாய்லெட்டாக்கி வச்சிருக்கீங்களே.. சாக்கடையில்தான் மலரும்.. நடிகர் சித்தார்த் காட்டம்

Chennai

சென்னை: நீட் தேர்வை முதல் சட்டசபை கூட்டத் தொடரிலேயே ரத்து செய்வோம் என திமுக பொய்யான வாக்குறுதி கொடுத்தது குறித்து கேள்வி எழுப்பிய நெட்டிசனுக்கு நடிகர் சித்தார்த் பதிலளித்துள்ளார். ஆனால் அவர் நாகரீகமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தியிருக்கலாம் என்ற ஒரு விவாதம் கிளம்பியுள்ளது.

மத்திய அரசுக்கு எதிராக கொந்தளித்து அவர் போடும் ட்வீட்டுகளை நெட்டிசன்கள் ஆமோதித்து வரும் நிலையில் நேற்றைய தினம் மிகவும் அருவருக்கத்தக்க வார்த்தைகளை நடிகர் சித்தார்த் பயன்படுத்தியுள்ளது பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கொரோனா, ஆக்ஸிஜன் படுக்கை, நீட் தேர்வு, கொரோனா தடுப்பூசி உள்ளிட்ட சமூக பிரச்சினைகளுக்கு அவர் குரல் கொடுத்து வருகிறார்.

கரம் கோர்த்த அதிமுக.. நீட் தேர்வுக்கு எதிரான சட்ட மசோதாவிற்கு ஆதரவு- எடப்பாடி பழனிச்சாமி அறிவிப்பு

English summary

Actor Siddharth replied with informal words for a Netisan who asks about neet resolution which was promised by DMK in its election manifesto.