Actor Vijay: ரோல்ஸ் ராய்ஸ் காருக்கான நுழைவு வரி பாக்கியை செலுத்தினார் நடிகர் விஜய்!

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: பிரிட்டனில் இருந்து இறக்குமதி செய்த, 'ரோல்ஸ் ராய்ஸ்' காருக்கு, நடிகர் விஜய், 40 லட்சம் ரூபாய் நுழைவு வரி செலுத்தி உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

பிரிட்டன் நாட்டில் இருந்து, 2012ம் ஆண்டு நடிகர் விஜய், 'ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கோஸ்ட்' வகை சொகுசு காரை வாங்கியிருந்தார்.

காரை வாகன பதிவுக்காக, வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்திற்கு கொண்டு சென்றபோது, நுழைவு வரி தொடர்பான ஆட்சேபனை இல்லா சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்க போக்குவரத்து அதிகாரிகள் கேட்டுக் கொண்டனர்.

English summary

Actor Vijay paid the remaining entry tax for the Rolls Royce car, says media reports. Actor Vijay has filed a case in the Chennai High Court seeking exemption from paying entry tax as he has already paid 20% import duty on a Rolls Royce car imported from the UK.