Beast: சும்மா இந்தில உனக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியாது! தமிழ் கத்துகிட்டு வா.. விஜய்யின் தெறி வசனம்

சென்னை: பீஸ்ட் திரைப்படத்தில் தீவிரவாதிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தும் நடிகர் விஜய், ஒரு கட்டத்தில் சும்மா இந்தில உனக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியாது, வேணும்னா தமிழ் கத்துகிட்டு வா என சொல்லும் காட்சிகள் இந்தி திணிப்புக்கு எதிராக குரல் கொடுத்ததாக ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகிறார்கள்.

நடிகர் விஜய் நடித்து நெல்சன் இயக்கத்தின் சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் உருவானது பீஸ்ட் திரைப்படம். இந்த திரைப்படம் சித்திரை வருட பிறப்பையொட்டி இன்றைய தினம் தியேட்டர்களில் வெளியானது.

பீஸ்ட் கொண்டாட்டத்திற்காக நேற்று மாலை முதலே ரசிகர்கள் திருவிழா போல் கொண்டாடி வருகிறார்கள். படத்தின் முதல் காட்சி ஒளிபரப்பாவதற்குள் அரபிக் குத்து பாடலுக்கு தியேட்டர்களில் ரசிகர்கள் டான்ஸ் ஆடினர்.

