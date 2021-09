விஜய் மக்கள் இயக்கம் கலைப்பு.. அப்பா ஒன்று சொல்ல.. அவசர அவசரமாக விளக்கிய மகன்.. என்ன நடக்கிறது?

Chennai

சென்னை: விஜய் மக்கள் இயக்கம் கலைக்கப்படுவதாக நேற்று இயக்குனர் சந்திரசேகர் நீதிமன்றத்தில் குறிப்பிட்ட நிலையில் நடிகர் விஜய் தரப்பு இதற்கு விளக்கம் அளித்துள்ளது.

நடிகர் விஜயின் மக்கள் இயக்கம் இந்த முறை ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் போட்டிடுகிறது. 9 மாவட்டங்களில் நடக்கும் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் நிர்வாகிகள் போட்டியிடுகிறார்கள். இதற்காக ஏற்கனவே விஜயின் மக்கள் இயக்கத்தினர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்துவிட்டனர்.

கடந்த வாரம் விஜய் மக்கள் இயக்க செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் தலைமையில் நடந்த மீட்டிங்கில் இது தொடர்பான முடிவு எடுக்கப்பட்டது. இதில் விஜயின் புகைப்படம், மக்கள் இயக்க கொடி இரண்டையும் பயன்படுத்திக்கொள்ள நிர்வாகிகளுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டு உள்ளது.

