என் அட்மின் தான் வரனும்! ’வாரிசு’ ஆடியோ லாஞ்சில் எச்.ராஜாவை சீண்டிய விஜய்! வெடித்துச் சிரித்த நடிகர்

சென்னை : நடிகர் விஜய் நடிப்பில் உருவாகி இருக்கும் வாரிசு திரைப்படம் பொங்கல் அன்று வெளியாக இருக்கும் நிலையில் அந்தப் படத்தின் ஆடியோ லாஞ்ச் தான் தற்போது சமூக வலைதளங்களை ஆக்கிரமித்து இருக்கிறது. ரசிகர்கள் கூட்டத்தால் உற்சாகமான விஜய் அடுத்த செல்பி வீடியோவும் அதனை பதிவிடுவது குறித்து பாஜக தலைவர் எச்.ராஜாவை மறைமுகமாக பேசிய பேச்சும் தான் தற்போது புதிய புயலை கிளப்பி இருக்கிறது.

நீண்ட எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையே ரசிகர்களால் தளபதி என தலையில் வைத்து கொண்டாடப்படும் விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு திரைப்படம் பொங்கலுக்கு வெளியாக இருக்கிறது. வழக்கம்போல படத்திற்கான ஹைப்பும் எகிறி இருக்கிறது.

குறிப்பாக நீண்ட காலத்திற்குப் பிறகு நடிகர் விஜய்யின் சினிமா போட்டியாளரான அஜித் குமார் நடித்திருக்கும் துணிவு படமும் அதே பொங்கலுக்கு வெளியாகும் நிலையில் பொங்கல் ரேசில் வெற்றி பெறப் போவது யார் என்ற பரபரப்பும் ஏற்பட்டிருக்கிறது.

