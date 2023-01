செல்லம்மா சீரியலில் “வாரிசு” கதையா? தீ தளபதி பாட்டையும் விட்டு வைக்கலயே - விஜய் டிவியின் “துணிவு”

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: நடிகர் விஜய் நடிக்கும் "வாரிசு" திரைப்படம் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகி இருக்கும் நிலையில், இன்று விஜய் டிவியின் ஒளிபரப்பாகி வரும் செல்லம்மா சீரியலில் வாரிசு படத்தை எதிர்பார்க்கும் ரசிகர்களை ஈர்க்கும் வகையில், வாரிசு யார் என்று தொலைக்காட்சியில் புரோமோ வெளியிட்டு அந்த படத்தின் பாடலையும் பயன்படுத்தி உள்ளார்கள்.

பீஸ்ட் திரைப்படத்தை தொடர்ந்து பிரபல தெலுங்கு இயக்குநரான வம்சி இயக்கி இருக்கும் வாரிசு திரைப்படத்தில் நடிகர் விஜய் நடித்து இருக்கிறார். இதனை தெலுங்கு தயாரிப்பாளர் தில்ராஜ் தயாரித்து உள்ளார்.

பிரபல நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா நாயகியாக நடித்து இருக்கும் இந்த திரைப்படத்தில் நடிகர்கள் சரத்குமார், ஷியாம், பிரகாஷ்ராஜ், யோகி பாபு உள்ளிட்ட பலர் நடித்து உள்ளார்கள்.

விஜய் அஜித் கட்-அவுட்களுக்கு பாலாபிஷேகம்! பால் தயிரை ரசிகர்கள் ஆட்டைய போடலாம்! வார்னிங் தரும் தலைவர்

English summary

While actor Vijay's movie Varisu is releasing in theaters today on the occasion of Pongal festival, Vijay TV's Chellamma serial promo which is being telecasted today has released a promo of Varisu and used the song of the movie to attract Vijay fans