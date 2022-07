நடிகர் விக்ரமிற்கு இதய ரத்தக்குழாய்களில் அடைப்பு ..தனியார் மருத்துவமனையில் ஆஞ்சியோ சிகிச்சை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நடிகர் விக்ரம் உடல்நலக் குறைவால் சென்னையில் உள்ள காவேரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். மருத்துவர்கள் அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளித்து வருவதாக தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் விக்ரம் டிவி சீரியலில் நடித்து மீடியாவில் அறிமுகமானார். என் காதல் கண்மணி படத்தில் அறிமுகமானாலும் தந்துவிட்டேன் என்னை படத்தில் நடித்தார். பாலவின் சேது படம் மூலம் பிரபலமடைந்தார்.

தொடர்ந்து பிதாமகன் படத்தில் நடித்ததற்காக சிறந்த நடிகருக்கான தேசிய விருதினை பெற்றுள்ளார். அவர் நடித்துள்ள பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் விரைவில் திரைக்கு வர உள்ளது. 56 வயதாகும் விக்ரமுக்கு இன்று திடீரென உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டது.

சென்னையில் உள்ள காவேரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள விக்ரமுக்கு மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிக்சை அளித்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. விக்ரம் இருதயத்திற்கு செல்லும் குழாய்களில் இரண்டு இடங்களில் அடைப்பு ஏற்பட்டு இருப்பதால் ஆஞ்சியோ செய்யப்பட்டதை அடுத்து தற்போது விக்ரம் நலமுடன் இருப்பதாக தகவல்

English summary

Actor Vikram has been admitted to Cauveri Hospital in Chennai due to ill health. It is reported that doctors are giving him intensive care.