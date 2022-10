நீங்க பண்ணது பெரிய விஷயம்! பிரதமர் மோடிக்கு தலை வணங்குகிறேன்! திடீர் அட்டெண்டன்ஸ் போட்ட விஷால்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழ் திரையுலகில் நடிகர் தயாரிப்பாளர், நடிகர் தயாரிப்பாளர் சங்கங்களின் நிர்வாகி என பல முகங்களை கொண்டுள்ள நடிகர் விஷால் திடீரென தற்போது பிரதமர் நரேந்திர மோடியை தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் புகழ்ந்து தள்ளி இருக்கிறார். என்ன காரணம்? அதன் பின்னணி குறித்து பார்க்கலாம்.

செல்லமே திரைப்படத்தின் மூலம் தமிழ் துறையில் நாயகனாக அவதாரம் எடுத்தவர் நடிகர் விஷால். அந்தப் படம் ஓரளவு ஏ சென்டரில் அவருக்கு வரவேற்பு கொடுத்த நிலையில் சண்டைக்கோழி திரைப்படம் தான் ஏ பி சி என அனைத்து சென்டர்களிலும் ரசிகர்களிடைய நடிகர் விஷால் கொண்டு சென்றது.

அதற்குப் பிறகு அவர் நடித்த சில படங்கள் வெற்றி பெற்ற நிலையில் பல சொதப்பல் படங்களையும் கொடுத்து முன்னணி நடிகர்கள் பட்டியலில் இருந்து சற்றே விலகி இருக்கிறார் விஷால். இருந்த போதும் தற்போது அவர் பெரிதும் எதிர்பார்த்து இருக்கும் படம் லத்தி.

English summary

Actor Vishal, who has many faces in the Tamil film industry as an actor producer and executive of actor producer associations, has suddenly praised Prime Minister Narendra Modi on his Twitter page.