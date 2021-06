மாஜி அமைச்சர் மணிகண்டனுக்கு முன்ஜாமீன் தர கடும் எதிர்ப்பு - தீர்ப்பை தள்ளி வைத்த ஹைகோர்ட்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மணிகண்டன் சாட்சியை கலைத்துவிடுவார், அவரை கைது செய்து காவலில் எடுத்து விசாரிக்க வேண்டியுள்ளதால் முன் ஜாமீன் தரக்கூடாது என காவல்துறை தரப்பு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது. அனைத்து தரப்பினரும் எழுத்துப்பூர்வமான வாதங்களை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்ட உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி மணிகண்டன் முன்ஜாமீன் மனு மீதான தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் தள்ளிவைத்தார்.

திருமணம் செய்து கொள்வதாக கூறி தன்னை ஏமாற்றியதாகவும், புகைப்படங்களை சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டு விடுவதாக மிரட்டியதாகவும் நடிகை சாந்தினி அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், முன்னாள் அமைச்சர் மணிகண்டனுக்கு எதிராக அடையாறு அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் ஐந்து பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.

இந்த வழக்கில் முன் ஜாமீன் கோரி முன்னாள் அமைச்சர் மணிகண்டன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார். அவருக்கு முன் ஜாமீன் வழங்க கூடாது என நடிகை சாந்தினி தரப்பில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

Police have strongly objected to Manikandan's dismissal of the witness, saying he should not be granted pre-bail as he has to be arrested and detained for questioning. High Court Judge adjourned the judgment on the Manikandan pre-bail petition without mentioning the date.