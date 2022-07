பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி செய்து இப்படி மாறனுமா? குஷ்புவை சீண்டிய ரேகா! அவரே கொடுத்த நெத்தியடி பதில பாருங்க!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நடிகையும் பாஜக தேசிய செயற்குழு உறுப்பினருமான குஷ்பூ தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்ட பதிவுக்கு பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி செய்து இப்படி தோற்றத்தை மாற்ற வேண்டுமா என கேட்ட ரசிகருக்கு காரசாரமாக பதிலடி கொடுத்துள்ளார். தற்போது அந்த கமெண்ட் சமூக வலைதளங்களை பேசுபொருளாக மாறி இருக்கிறது..

குஷ்பூ என்ற பெயரை தற்போது வரை யாரும் அவ்வளவு சீக்கிரம் மறந்திருக்க மாட்டார்கள் 190களில் தொடங்கி கிட்டத்தட்ட 30 வருடங்களுக்கு மேலாக தமிழ் துறையில் தனக்கென தனி இடத்தை பெற்றுள்ளார் குஷ்பூ.

சின்னத்தம்பி படம் தொடங்கி அண்ணாமலை, நாட்டாமை, என தமிழில் பல பிளாக்பாஸ்டர் ஹிட் படங்களில் நடித்து ரசிகர்களின் மனதில் நீங்கா இடம் பிடித்தவர். ஒரு நடிகைக்கு கோவில் கட்டியது என்றால் அது நடிகை குஷ்புவுக்கு மட்டும் தான்.

English summary

Actress and BJP National Executive Committee member Khushboo has responded to a fan who asked her if she should undergo plastic surgery to change her appearance on her Instagram page. Now that comment has become the talk of social media.