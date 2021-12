எப்படியிருந்த நான் இப்படி ஆயிட்டேன்.. என்னால் 10 பேர் இன்ஸ்பயர் ஆனால் போதும்.. குஷ்பு ட்வீட்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: உடல் எடையை 20 கிலோ வரை குறைத்துள்ள நடிகை குஷ்பு முன்பிருந்த புகைப்படத்தையும் எடை குறைந்த புகைப்படத்தையும் வெளியிட்டு, எடை குறைத்தவுடன் நான் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறேன் என ட்விட்டரில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

1980களில் கனவுக் கன்னியாக வலம் வந்தவர் நடிகை குஷ்பு. அவருக்கு கோயில் கட்டும் அளவுக்கெல்லாம் ரசிகர்கள் இருந்தனர். இன்று அவர் தயாரிப்பு நிறுவனம் நடத்தி வருகிறார்.

அவரது கணவரின் திரைப்படங்களில் மட்டும் கெஸ்ட் ரோல் செய்வார். இந்த நிலையில் 20 ஆண்டுகள் கழித்து அண்ணாத்த படத்தில் குஷ்பு நடித்திருந்தார். இன்றும் ரசிகர்களின் அன்புக்குரியவராக இருக்கும் குஷ்பு, கடந்த சில மாதங்களாக கடுமையாக உடற்பயிற்சி செய்து தனது உடல் எடையை குறைத்துள்ளார்.

புள்ளி விவரம் தெரியுமா மேடம்?.. குஷ்பு செய்த ஒரு ட்வீட்.. கொதித்து போன நெட்டிசன்ஸ்.. சரமாரி பதில்!

English summary

Actress Khushbu tweet about weight loss and also says that he has never been so fit ever before.