காங்கிரஸில் இணைகிறாரா நடிகை த்ரிஷா?.. ராங்கி பட விழாவில் "குந்தவை" சொன்ன முக்கிய தகவல்!

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: நடிகை த்ரிஷா காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைந்து தனது அரசியல் பயணத்தை தொடங்கவுள்ளதாக வெளியான தகவல்களுக்கு அவரே பதில் அளித்து தெளிவுப்படுத்தியுள்ளார். மேலும் தன்னிடம் யாரும் திருமணம் எப்போது என்ற கேள்வியை கேட்க கூடாது என தான் விரும்புவதாகவும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.

திரைத்துறையில் நடிகைகள் உச்சத்தில் இருந்து பல கோடி சம்பளத்தை பார்க்கிறார்கள். பிறகு அவர்களுக்கு வாய்ப்புகள் ஏதும் கிடைக்காவிட்டால் உடனே ஒரு தொழிலதிபரை திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள். இதற்கு ஏராளமான உதாரணங்கள் உள்ளன.

இவ்வாறு திருமணம், குழந்தை என செட்டிலான நடிகைகள் அரசியலுக்கும் வர செய்கிறார்கள். அந்த வகையில் குஷ்பு, நமீதா, காயத்ரி ரகுராம், ஹேமமாலினி, ஊர்மிளா உள்ளிட்ட நடிகைகளை கூறலாம்.

நடிகை த்ரிஷா? இங்கேயா?.. ஆச்சரியமா இருக்கே.. ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் என்ன இப்படி சொல்லிட்டாரே.. என்னாச்சு

English summary

Actress Trisha (திரிஷா, த்ரிஷா) speaks up for the rumours about her political entry. She reveals her stand about politics in Raangi movie promotion function.